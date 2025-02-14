Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 9 suç kaydı ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Şahinbey ilçesindeki adreste saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

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