Gaziantep'te fırtına: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Gaziantep'de şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin pek çok noktasında ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.

Gaziantep'te fırtına: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

'te öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ve etkili oldu. Kısa sürede kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bazı noktalarda hayatı adeta felç etti.

nedeniyle kent merkezinde toz bulutu etkili oldu. Giderek şiddetini arttıran fırtınada ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü. Fırtınada çoğu vatandaş ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Fırtına, evlerin çatısında bulunan güneş enerji panellerine de zarar vererek elektrik tellerini kopardı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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