Gaziantep'te fırtına: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kısa sürede kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bazı noktalarda hayatı adeta felç etti.

Fırtına nedeniyle kent merkezinde toz bulutu etkili oldu. Giderek şiddetini arttıran fırtınada ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü. Fırtınada çoğu vatandaş ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Fırtına, evlerin çatısında bulunan güneş enerji panellerine de zarar vererek elektrik tellerini kopardı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenildi.