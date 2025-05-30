Gaziantep'te genç kadının şüpheli ölümü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Asiye Baytap, evinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.