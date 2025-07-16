Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde yangın

Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.