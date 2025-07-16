Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde yangın

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde yangın

Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...