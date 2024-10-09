Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı: 3 tutuklama

Gaziantep'te jandarmanın tarafından kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin farklı illere götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, kent girişinde şüpheli araçları durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, durdurulan 2 otomobilde, 2 kaçak göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. kaçakçılığını organize ettiği saptanan A.G., H.B. ve M.K. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...