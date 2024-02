Gaziantep'te jandarma ekipleri, Nurdağı ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, düzensiz göçmenleri farklı illere götürmeye çalışan H.E, M.E, A.M. ve N.B'yi gözaltına aldı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 4 cep telefonu, 33 bin 750 lira, 300 dolar ile 3 araç ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



