Gaziantep’te gölete giren 3 kişi boğuldu

Gaziantep’te serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin suda çırpınmaya başlayınca, kardeşi 18 yaşındaki Burhan Bilgin ile 21 yaşındaki İsmail Uygun da suya atladı. 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Gaziantep’te gölete giren 3 kişi boğuldu

’in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı.

PEŞ PEŞE KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADILAR

Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kaybolunca 21 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gözden kayboldu.

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer 2 kişinin de cesedini göletten çıkarttı.

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