Gaziantep'te gölette kaybolan çocuktan acı haber

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'te gölette kaybolan çocuktan acı haber

'te dün İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren ve kaybolan C.G'ye (16) ulaşmak için Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından C.G'nin cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Dün, serinlemek amacıyla Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. kaybolmuş, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı M.E. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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