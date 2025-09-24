Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi: Mahalleli fark edince kaçtı!

Gaziantep'te çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen dokuz yaşındaki kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı.

Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü.