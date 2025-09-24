Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi: Mahalleli fark edince kaçtı!
Gaziantep'te dokuz yaşındaki bir kız çocuğu kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istendi. Çocuğu kaçırmak isteyen adam, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu olay yerinden kaçtı.
Gaziantep'te çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi.
Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen dokuz yaşındaki kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı.
Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçtı.
Mahalle sakinlerinin kovaladığı şüpheli izini kaybettirerek gözden kayboldu.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
