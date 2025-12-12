Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

Nizip ilçesindeki olay, 10 Aralık 2025 günü Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu öğrenci Efecan B'nin ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle R.Y. aynı okulda öğrenci olan öğrenci Efecan B'yi bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.