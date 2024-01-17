Gaziantep'te hava seferlerine sis engeli

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.



Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.



Bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30’daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.



Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.

