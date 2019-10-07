Gaziantep'te bahçedeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İrfan Güleç, merkez Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bağ evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek havuza düştü.
Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan Güleç, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güleç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'te havuza düşen çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te dengesini kaybederek evinin bahçesindeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.
Gaziantep'te bahçedeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.