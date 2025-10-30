Gaziantep'te hırdavatçıda yangın

Gaziantep'te bir hırdavat dükkanında yangın çıktı.

Yangın, Şehitkamil ilçesindeki 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde hırdavat malzemeleri satılan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri iş yerini saran alevlere müdahale etti.

Yangın, 10 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.