Gaziantep'te huzur-güven uygulaması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde şok huzur-güven uygulaması yapıldı.



Asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları gibi kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla yapılan uygulamaya 16 tim katıldı.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM



Uygulama sonucunda 25 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken 68 bin 475 TL idari para cezası kesildi. Adli makamlara sevk edilen E.G., K.D. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklandı.



Yapılan aramalarda ise 175 gram metamfetamin, 27 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet suçta kullanılan cep telefonu ile 16 bin 535 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.