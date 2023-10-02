Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te ''kız kaçırma'' meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde gece saatlerinde iddiaya göre, aralarında ''kız kaçırma'' meselesinden dolayı husumet bulunan iki aile fertleri arasında aynı nedenle tartışma çıktı.

İki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar 3 kişiye isabet etti.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim S. (27) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanarak tedaviye alınan Ahmet ve Tolga S.'nin sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşamını yitiren İbrahim S.'nin cenazesi Adli Tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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