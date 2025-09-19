Gaziantep'te iki araç çarpıştı: Yaralılar var
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yusuf Şahan idaresindeki hafif ticari araç, Gaziantep-Nizip D-400 Karayolu Sinan Mahallesi yakınlarında Muhammed El Abdullah (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Muhammed El Abdullah, Kamile El Muhammed, Abdullah El Muhammed, Nasır El Muhammed, Emel El Muhammed ve Şehed El Muhammed, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Gaziantep Şehitkamil