Gaziantep'te iki araç çarpıştı: Yaralılar var

Yusuf Şahan idaresindeki hafif ticari araç, Gaziantep-Nizip D-400 Karayolu Sinan Mahallesi yakınlarında Muhammed El Abdullah (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Muhammed El Abdullah, Kamile El Muhammed, Abdullah El Muhammed, Nasır El Muhammed, Emel El Muhammed ve Şehed El Muhammed, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.