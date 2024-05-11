Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 2 sürücü de öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana kazada 2 genç sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 2 sürücü de öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Hasan Kurt (20) idaresindeki ile Ümit Can Dalkıran (24) kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen feci kazanın ardından yola savrulan 2 sürücü de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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