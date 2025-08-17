Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te gerçekleşen kazada iki otomobil çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

'te sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep- kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...