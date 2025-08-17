Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

