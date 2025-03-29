Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen A.M.C. (24) yönetimindeki 06 BUS 642 plakalı otomobil, F.K. (48) yönetimindeki idaresindeki 27 AUK 226 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki M.C.Ö. (24) ve M.E. (20) yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahaleyi yapıp, ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.