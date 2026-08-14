Gaziantep'te ilçeyi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası. Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
14.08.2026 15:45
Son Güncelleme: 14.08.2026 15:55
Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.
Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen dört şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te engelli gence cinsel istismar iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki S.P.'nin aracına bindiği bir şüpheli tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü.
Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şüpheliler tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü.
Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.
Karakolun önünde toplananlar istismar iddiasına tepki gösterdi
DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI, VATANDAŞLAR KARAKOLUN ÖNÜNDE TOPLANDI
İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen dört şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi.
Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.
Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi.