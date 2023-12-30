Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralı

Gaziantep'in İncilipınar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra iş yeri inşaatında beton döküldüğü sırada iskele çöktü.



İskelenin üzerinde çalışan İsmail D. ile Mahmut M., enkaz altında kalıp yaralandı.



Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.



İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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