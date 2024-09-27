Gaziantep’te iş kazasına iki tutuklama

Gaziantep’te meydana gelen vinç kazasında bir işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Gaziantep’te iş kazasına iki tutuklama
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'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narlıtepe Mahallesi 10109'ncu sokakta, önceki gün inşaatın çalışma sahasında vincin üzerine düştüğü Furkan Bozkurt'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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