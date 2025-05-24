Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu

Gaziantep'te iki ayrı araçta 14 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde önleyici devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan iki ayrı araç içerisinde 14 kaçak göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen yabancı uyruklu dört şüpheliyi yakaladı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.