Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörü 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörü 2 kişi tutuklandı

'te, İl Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldı.

kapsamında, yasadışı yollardan yurda geçen düzensiz göçmenleri araçla Gaziantep'ten başka ile götüren araçlar Nurdağı ve Şahinbey ilçelerinde yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçlardaki 3 göçmen kaçakçısı organizatör ve yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şahıslardan M.Ç. ve İ.E.M. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.S. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ukrayna uçağına 15 ton su ikmali

Ukrayna uçağına 15 ton su ikmali

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Balkondan düşen görme engelli kişi hayatını kaybetti

Balkondan düşen görme engelli kişi hayatını kaybetti

Otomobil tepetaklak oldu, sürücüsünün burnu bile kanamadı

Otomobil tepetaklak oldu, sürücüsünün burnu bile kanamadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...