Gaziantep'te kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahsa ait ikametlerde ve arazilerde arama yapıldı.

Aramalarda 343 gram metamfetamin, 283 gram kubar esrar, 4 adet 9 mm tabanca, 4 adet 7,65 mm fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan M.Y.D., A.İ. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.