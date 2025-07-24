Gaziantep'te kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 2 adrese yapılan operasyonda gümrük kaçağı 290 kilo kıyılmış tütün, 159 kilo nargile tütünü ve 80 bin adet boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. çerçevesinde, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa ait ikamet ve işyerlerine baskın yapıldı.

İş yeri ve ikamette yapılan aramalarda gümrük kaçağı 290 kilo kıyılmış , 159 kilo nargile tütünü ve 80 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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