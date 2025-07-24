Gaziantep'te kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa ait ikamet ve işyerlerine baskın yapıldı.

İş yeri ve ikamette yapılan aramalarda gümrük kaçağı 290 kilo kıyılmış tütün, 159 kilo nargile tütünü ve 80 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.