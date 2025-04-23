Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 milyon lira değerinde malzeme
Gaziantep’te kaçakçılıkla mücadele sürüyor. Kentte yapılan operasyonda 3 milyon TL'lik kaçak malzemeye el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik nisan ayında operasyonlar yaptı.
Operasyonlar kapsamında 9 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu, 300 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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