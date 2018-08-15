Gaziantep'te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 8, Nizip ilçesinde ise 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, operasyonda 5 bin 3 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 200 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 34 kilo 496 gram gümrük kaçağı çay, ruhsatsız av tüfeği, 6 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Olayla ilgili 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.