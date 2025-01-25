Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon değerinde

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Oğuzeli ilçesinde bir şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.A. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 50 adet cep telefonu, 22 adet akıllı kol saati, 37 adet kablosuz kulaklık ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli S.A. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.