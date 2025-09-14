Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon TL
Gaziantep'te 1 milyon 123 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde M.R.Ö. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLTON TL'NİN ÜZERİNDE
Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 123 bin TL olan 53 adet cep telefonu, 65 adet kablosuz kulaklık, 28 adet müzik çalar, 27 adet akıllı kol saati, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet hava nemlendirici, 1 adet tablet, 578 adet şarj kablosu ve 112 adet şarj adaptörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Kaçakçılık
- Yerel Haber
- Gaziantep