Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Yedi gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele operasyonları sürüyor.

Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde son iki haftada yapılan çalışmalarla kaçakçılık yaptığı tespit edilen yedi şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalar neticesinde, gümrük kaçağı 7 bin 370 paket sigara, 450 kilogram tütün ve 400 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan yedi şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.