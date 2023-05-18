Gaziantep'te kadın cinayeti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.



Dilek Özdemir'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kaçan cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.