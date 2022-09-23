Gaziantep'te kadın cinayeti: Doğrama tahtası ile eşini öldürdü

Gaziantep'ten İslahiye ilçesinde bir yıl önce evlendiği eşini 'doğrama tahası' ile öldüren şüpheli teslim oldu.

Aydınlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda; Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş ile tartışmaya başladı.

Çıkış nedeni bilinmeyen kavga Süleyman Durmuş'un eşininin başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurmasıyla daha da büyüdü.



Darbenin etkisiyle yere yığılan Zeliha Durmuş, kanlar içerisinde yere yığıldı.



Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.



Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.