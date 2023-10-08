Gaziantep'te kadın cinayeti: Kız arkadaşını öldürüp annesini yaraladı, aynı silahla intihar etti

Erkan Dağcı (33), Öğretmenevleri Mahallesi'nde yaşayan kız arkadaşı Fulya Aslan'ın (31) evine gitti. Dağcı, tartıştığı Aslan ile kavga etmeye başladı.



Dağcı, üstündeki tabancayla Aslan ve annesi Gülçin Gürkan'a (54) ateş ettikten sonra, aynı tabancayla intihar etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, Aslan ve Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı anne Gürkan'ı 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.



Gürkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aslan ve Dağcı'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.