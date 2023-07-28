Gaziantep'te kardeş cinayeti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, ifadesinde, "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu. Son gece yine tartıştık ve bana hakaretlerini sürdürdü. Kendisini uyarmama rağmen devam edince tabancayla ateş ettim. Ağabeyim yaralı halde evden çıktı. Ben de kendimi kaybettiğim için peşinden gittim ve onu öldürdüm." dedi.



Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tanrıöver, tutuklandı.

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