Gaziantep'te kardeş cinayeti

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Faruk Tanrıöver'in ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i tabancayla vurup öldürdü. Tanrıöver ifadesinde "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu." dedi.

Gaziantep'te kardeş cinayeti

'te uyuşturucu madde bağımlısı olan Ömer Faruk Tanrıöver ile kendisini şehir dışından gelip tedavi olması için ikna etmek isteyen ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Ömer Faruk Tanrıöver, yanındaki tabanca ile ağabeyine iki el ateş etti. Yaralanan İbrahim Halil Tanrıöver, dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Ömer Faruk Tanrıöver, bu kez binanın merdivenlerinde ağabeyine ateş açtı. Başından vurulan 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kardeş cinayeti - 1

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, ifadesinde, "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu. Son gece yine tartıştık ve bana hakaretlerini sürdürdü. Kendisini uyarmama rağmen devam edince tabancayla ateş ettim. Ağabeyim yaralı halde evden çıktı. Ben de kendimi kaybettiğim için peşinden gittim ve onu öldürdüm." dedi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tanrıöver, tutuklandı.

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