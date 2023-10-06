Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 17 yaralı

Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.



Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.



İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

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