Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran otomobile çarptı.
Kamyon ardından bir minibüs ile otomobile çarptı.
Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.
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