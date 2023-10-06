Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te freni patlayan kamyon, trafik ışıklarındaki 3 araca çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 17 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 17 yaralı

'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran otomobile çarptı.

Kamyon ardından bir minibüs ile otomobile çarptı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 17 yaralı - 1

Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

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