Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 16 yaralı

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.



Kazadan sonra ulaşıma kapatılan kara yolu ise olaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.



Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "İlgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

