Gaziantep'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay'da bulundu

Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Eye Ahmet, önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

Tüm aramalara rağmen çocuklarından bir iz bulamayan aile, durumu polis ekiplerine bildirmiş, kayıp kızın son olarak başka bir çocukla sokakta yürürken görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.

KAYIP ÇOCUK HATAY'DA BULUNDU



İhbar üzerine harekete geçen Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Eye Ahmet ve güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yanında yer alan erkek şahıs, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı. Bulunan Eye Ahmet, tamamlanan yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken diğer şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Hatay Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "2 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep ilinde meydana gelen ve ulusal basına da yansıyan 'Kayıp şahıs-çocuğun kaçırılması alıkonulması' olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç.'nin (erkek) annesinin, Kırıkhan ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş ve ikamette arama yapılmış, akabinde her iki çocuğun gidebileceği yerler üzerinde detaylı araştırma yapılmış, 3 Aralık 2025 günü Antakya ilçesinden Kırıkhan ilçesine seyir halinde oldukları bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda mağdure E.A. (kız) ile A.Ç. (erkek) bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.