Gaziantep'te kayıp engelli kişi bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi jandarma tarafından 11 saat sonra bulundu.

Gaziantep'te kayıp engelli kişi bulundu

İlçe kırsalındaki Yeniceli Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki zihinsel Dede Aslan sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan Aslan ailesi durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 13 araç ve 116 personelle bölgedeki vatandaşlarla birlikte arama çalışması başlattı.

Aslan, yapılan aramalarda 11 saat sonra Yeniceli kırsalında kayalıklar arasında bitkin halde yatarken bulundu.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık muayenesinden geçirilen Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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