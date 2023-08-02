Gaziantep’te komşu aileler birbirine girdi: 1’i polis 15 yaralı

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildiri. İhbar olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri polis memuru ve diğer yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



Murat Sayın ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.