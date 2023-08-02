Gaziantep’te komşu aileler birbirine girdi: 1’i polis 15 yaralı

Gaziantep’te aralarında husumet bulunan iki komşu arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle 1’i polis 15 kişi yaralandı.

Gaziantep’te komşu aileler birbirine girdi: 1’i polis 15 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede av tüfeği, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar olaya müdahale eden memuru Murat Sayın (32) ve kavgaya karışan 14 kişiye isabet etti.

Gaziantep’te komşu aileler birbirine girdi: 1’i polis 15 yaralı - 1

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildiri. İhbar olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri polis memuru ve diğer yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Murat Sayın ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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