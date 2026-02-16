Gaziantep'te korkunç olay. Kavga edenleri aracıyla ezdi
16.02.2026 14:03
Son Güncelleme: 16.02.2026 14:10
Gaziantep'teki olayda 9 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te iki grup arasında kavga çıktı. O sırada bir kişi, aracını kavga edenlerin üzerine sürdü. Olayda 9 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.
Kavga giderek büyüdü. Arbedeye dahil olanların sayısı arttı.
Kavga sırasında, taraflardan bir kişi aracını hızla diğer grubun arasına sürdü ardından durmadan yoluna devam etti.
Olayda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Araçla kalabalığın arasına dalan kişi de dahil 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.