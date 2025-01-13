Gaziantep'te kumar operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kumar operasyonu yaptı.

Operasyon kapsamında baskın yapılan iş yerindeki aramalarda 11 adet kumar oynatılan bilgisayar kasası, 1 adet oyun makinesi, 5 adet hard disk ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şüpheli gözaltına alındı.