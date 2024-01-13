Gaziantep’te kundaklanan dükkan küle döndü

elahattin Eyyubi Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheliler bebek bezi dükkanını gece saatlerinde ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yeri ile iş yerindeki bebek bezi ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda ise yüklü miktarda maddi zarar meydana geldi.

Madde bağımlılarından dolayı rahat bir şekilde hareket edemediklerini belirten dükkan sahibi Hüseyin Yalçınkaya, “Maddeciler yüzünden çok rahatsızız. Ailemiz, çocuklarımız buradan geçemiyor. Burada dükkanlarımız yanıyor. Bu 2. kundaklama olayı ve çok mağduruz.” dedi.