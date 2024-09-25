Gaziantep’te lise öğrencisine parkta bıçaklı saldırı

Gaziantep’te Ramazan Ö. isimli bir lise öğrencisi, okulun yanında bulunan parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gencin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep’te lise öğrencisine parkta bıçaklı saldırı

’te bir lise öğrencisi bıçakla ağır yaralandı.

Olay, Mücahitler Mahallesi’ndeki Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan parkta meydana geldi.

İddiaya göre, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ramazan Ö. parkta iki kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Gaziantep’te lise öğrencisine parkta bıçaklı saldırı - 1

Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ramazan Ö. ağır yaralandı.

Yaralı , ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan öğrencinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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