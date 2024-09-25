Gaziantep’te lise öğrencisine parkta bıçaklı saldırı

Gaziantep’te bir lise öğrencisi bıçakla ağır yaralandı.



Olay, Mücahitler Mahallesi’ndeki Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan parkta meydana geldi.



İddiaya göre, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ramazan Ö. parkta iki kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.



Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.