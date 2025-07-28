Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor

Gaziantep'te Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor

'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor - 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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