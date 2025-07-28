Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
Gaziantep'te Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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