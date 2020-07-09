Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Gaziantep'te sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'a otomobillerle giden husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 3 kişi, kimin ateşlediği bilinmeyen kurşun ve saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.