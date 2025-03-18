Gaziantep'te milyonluk kaçak telefon ve saat operasyonu

Gaziantep'in Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T isimli kişilere ait iş yerlerine jandarma tarafından baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.