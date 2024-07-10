Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Osmaniye-Nurdağı kara yolu 3. kilometresinde, T.G. idaresindeki 16 BIE 150 plakalı minibüsün sol arka lastiği seyir halindeyken patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan minibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye Eren'in (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü T.G ile araçtaki M.D, E.E, D.T, M.T, H.G, S.T. ve M.T, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Abisinin cinsel organını ve boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Abisinin cinsel organını ve boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

Kocaeli'de buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

Kiralık evler için istenen tahliye taahhütnamesinde bu ayrıntıya dikkat!

Kiralık evler için istenen tahliye taahhütnamesinde bu ayrıntıya dikkat!

SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İBB duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

İBB duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...