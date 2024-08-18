Gaziantep'te motosiklet kazası

Gaziantep'te park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Ertunga Tunç hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te motosiklet kazası

Kaza, gece saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi.

Bir kafede çalışan Ertunga Tunç'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Gaziantep'te motosiklet kazası - 1

Çarpmanın etkisiyle Tunç yola savrulurken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertunga Tunç, kurtarılamadı.

Tunç'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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