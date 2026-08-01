Gaziantep'te Narko Kapan operasyonu. 416 kişi tutuklandı
01.08.2026 02:24
Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen Narko Kapan operasyonunda gözaltına alınan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucuyla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 450 kişinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 416'sı tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 Temmuz'da sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin yaptığı paylaşımda, 6 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan 548 şüpheliye yönelik "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurmuştu.